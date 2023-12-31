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07:02 31.12.2023

Окупанти 37 разів обстріляли сім громад Сумської області

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Окупанти 37 разів обстріляли сім громад Сумської області

Війська РФ протягом суботи 37 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середина-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, по️ Великописарівській громаді ворог гатив із міномета (51 вибух) і гранатомета (АГС) (30 вибухів). Також був обстріл із дрона FPV камікадзе (1 вибух).

У ️Білопільській з території Росії здійснено мінометні обстріли (9 вибухів) і артобстріли (8 вибухів).

У ️Есманьській був мінометний обстріл (4 вибухи) та артобстріли (13 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано обстріл із ПТРК (протитанкова ракета) - (1 вибух), із дрону типу "FPV" (8 вибухів), скидання ВОГ із БПЛА (3 вибухи) та мінометні обстріли (14 вибухів).

У ️Хотинській з території Росії здійснено мінометні обстріли (20 вибухів) і артилерійський обстріл (2 вибухи).

У ️Миропільській росіяни били з мінометів (7 вибухів).

У ️Середина-Будській здійснено обстріл із РСЗВ (8 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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