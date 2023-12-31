31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 676 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 676 RUSSIAN AGRESSION

31 грудня напередодні Нового року відзначають День шампанського, День прийняття рішень. Традиційно в останній день року в багатьох країнах світу проходить Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру.

Православна церква вшановує пам'ять святої Меланії Молодшої.

Медитація заради миру в усьому світі

Молитва вважається своєрідною медитацією. Її можна робити в будь-який час у будь-якому зручному для вас форматі. Уперше таку глобальну медитацію провели 1995 року за ініціативи доктора школи метафізики Барбари О'Гуїнн Кондрон, штат Міссурі, США.

Ще цього дня:

1904 - Уперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді - Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 - В Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1942 - "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера;

1968 - Перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

1989 - У Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська");

1992 - Припинила існування спільна держава чехів і словаків - Чехословаччина. З 1 січня 1993 року в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки - Чеська і Словацька;

2004 - На Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі - 509 м.;

2009 - У Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Церковне свято

Православна церква України 31 грудня за новим стилем вшановує пам'ять святої Меланії Молодшої.

Народилася дівчина в заможній римській родині і ще в дитинстві прийняла християнство. Мріяла присвятити своє життя Богові. Проте батьки видали Меланію заміж за чоловіка, якого вона не кохала. Спочатку дівчина намагалася навернути і його до християнства, але він не захотів. В родині народилося двоє дітей, та вони згодом померли. Лише після цього чоловік також прийняв християнство і почав жити благочестивим життям.

Іменини: Михайло, Петро, Меланія.