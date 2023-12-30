У Донецькій області відновили електропостачання у 181 населеному пункті

Співробітники ДТЕК "Донецькі електромережі" від початку тижня повернули електропостачання до 181 населеного пункту, який був знеструмлений через постійні обстріли регіону, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Це понад 108 тисяч будинків. Ремонт починаємо одразу, щойно стихають обстріли і військові дають дозвіл на проведення робіт", - написав Філашкін у фейсбуці

Також триває боротьба з наслідками негоди. В області добудовують 5 нових ліній замість зруйнованих негодою, щоб відновити постачання електроенергії всім жителям Донбасу, які постраждали від несприятливих погодних умов.

"Станом на сьогодні на території області, підконтрольній Українській владі, залишаються знеструмленими внаслідок бойових дій 121 населений пункт, частково знеструмлено 4 населені пункти. Через наслідки негоди в області без електропостачання залишаються 9 населених пунктів (759 абонентів)", - уточнив Філашкін.