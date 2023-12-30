Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський

Унаслідок російського масованого ракетного удару в п'ятницю, 29 грудня, постраждали майже 120 міст і сіл, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він подякував рятувальникам ДСНС, співробітникам комунальних підприємств, поліцейським і всім, хто надає допомогу на місцях.

"Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку. Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати за допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - додав президент.