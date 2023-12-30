У Київській області відновили майже 16,5 тис. об'єктів - голова ОВА

До кінця 2023 року в Київській області відновили повністю і частково із забезпеченням життєдіяльності понад 16,5 тис. об'єктів. Із них 15 тис. - багатоквартирні та приватні будинки, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Також відновлено повністю і частково 198 садочків і шкіл, 109 закладів охорони здоров'я, 76 адмінбудівель і ЦНАПів", - сказав Кравченко.

Він нагадав, що відновлення залишається пріоритетом для Київської ОВА. Адже від початку повномасштабного вторгнення в області пошкоджено та зруйновано понад 28 тис. об'єктів.

Кравченко зазначив, що основну увагу було зосереджено на капітальних ремонтах, а також розпочали будівництво з нуля низки зруйнованих об'єктів. До відновлення залучили всі можливі джерела фінансування - кошти місцевого та обласного бюджетів, субвенції місцевим бюджетам із державного бюджету, кошти урядових програм, фінансування міжнародних партнерів і фондів.

"Щоб усі процеси відновлення були прозорі та підзвітні, Київська ОВА започаткувала нововведення в роботі. Зокрема, було створено наглядову раду з питань відновлення за участю громадських та міжнародних організацій; робочу групу "Прозорість та підзвітність" за участю представників правоохоронних органів та антикорупційних інституцій. Група вже провела низку виїзних нарад у районах, перевірила сотні тендерних процедур структурних підрозділів облдержадміністрації та громад області", - розповів Кравченко.

Завдяки роботі групи було скасовано низку резонансних закупівель. Також було запроваджено виїзні перевірки об'єктів, що відновлюються за кошти UNITED24, Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Уже перевірили понад 30 об'єктів. Провели низку нарад із підрядниками, які відбудовують Київську область за вищевказаними програмами, а також за обласною програмою будівництва приватних будинків із нуля.

"Проблеми є. Але ми їх вирішуємо. З тими підрядниками, які ще не впоралися зі своїми зобов'язаннями в новому році, будемо розривати договори. У 2024 році продовжимо перевірки відновлення і тендерних процедур", - наголосив очільник ОВА.

Він також нагадав, що Київська область першою серед інших регіонів разом із Центром дослідження фіскальної політики запустила інтерактивну мапу, яка дає змогу відстежувати видатки на відновлення області.