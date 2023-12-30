Події

12:18 30.12.2023

Енергетики повернули світло всім знеструмленим унаслідок обстрілу споживачам у Київській області

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Енергетики повернули світло всім знеструмленим унаслідок обстрілу споживачам у Київській області

Усім 800 споживачам е/е в Київській області, знеструмленим унаслідок ракетного удару російських агресорів уранці п'ятниці, відновлено енергопостачання, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його релізом у суботу, в Одеській області залишаються без світла 296 клієнтів, яких було відключено на прохання ДСНС для ліквідації наслідків атаки. Як повідомлялося, увечері п'ятниці Міненерго поінформувало про повне повернення світла до Харкова, де після удару залишилися без світла відразу 6 тис. споживачів.

Також через збиту опору ЛЕП сталося знеструмлення одного населеного пункту в Запорізькій області.

Масована повітряна атака в п'ятницю призвела і до відключень газопостачання. У Львові газовики припинили подання газу 504 абонентам, оскільки внаслідок ракетного удару уламками ракети частково пошкоджено 7 багатоквартирних житлових будинків.

В одному з міст Львівської області від газопостачання відключено промислове підприємство.

У Дніпрі також унаслідок ворожого ракетного удару від газопостачання відключено понад 150 побутових споживачів.

У місті Сміла Черкаської області пошкоджено газифіковані приватні будинки, шість із яких було відключено від газопостачання аварійними бригадами.

При цьому в Київській області відключено від газопостачання 107 приватних будинків через пошкодження працівниками комунального підприємства підземного газопроводу середнього тиску під час земляних робіт в одному із сіл.

Через бойові дії, зокрема, у Донецькій області до ранку залишаються без світла 130 населених пунктів, у Сумській - 54, у Чернігівській - 16, у Харківській - 16 тис. абонентів.

"Загалом в енергосистемі обмеження електропостачання не застосовуються, а планові відключення не плануються", - наголошує Міненерго.

Теги: #відновлення #знеструмлення

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