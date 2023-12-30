Через підтоплення тунелю під Ла-Маншем призупинено залізничне сполучення між Лондоном і континентальною Європою

Залізничне сполучення між Великою Британією і континентальною Європою призупинено в суботу через зливи, які призвели до підтоплення в тунелі під протокою Ла-Манш, повідомляє Sky News.

"Скасовано щонайменше 14 поїздів до і з Парижа, Брюсселя та Амстердама. На жаль, це позначиться приблизно на 16 тис. осіб", - передає телеканал.

Порушено залізничне сполучення і на південному сході Англії.

Британська метеорологічна служба і природоохоронне відомство поширили понад сто попереджень про можливість виникнення повеней у суботу, зазначає Sky News.