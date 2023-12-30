Китайська повітряна куля-шпигун використовувала американський інтернет-провайдер для комунікації про своє місцезнаходження

За словами американського чиновника, спецслужби США виявили, що китайська повітряна куля-спостерігач, яка пролетіла над Сполученими Штатами на початку 2023 року, використовувала американський інтернет-провайдер для надсилання короткої періодичної передачі даних, пов'язаних із навігацією та місцезнаходженням, назад до Китаю, повідомляє CNN у п'ятницю.

За словами джерела, така комунікація була одним зі способів, за допомогою якого США змогли відстежувати її місце розташування і збирати інформацію про повітряну кулю під час її транзиту через Сполучені Штати.

CNN не змогла ідентифікувати інтернет-провайдера. CNN раніше повідомляв, що офіційні особи заявили, що повітряна куля була здатна зв'язуватися з Пекіном під час польоту через США.

За словами чиновника, мережеве з'єднання не використовували для передавання розвідданих назад до Китаю. Повітряна куля зберегла цю інформацію на майбутнє, включно із зображеннями та іншими даними, які США відтоді змогли вивчити після того, як збили її в лютому.

ФБР і директор Управління національної розвідки відмовилися від коментарів. CNN зв'язався з посольством Китаю у Вашингтоні.

Китай продовжує стверджувати, що це був метеозонд, який збився з курсу.

Водночас у США вважають, що шпигунська повітряна куля була частиною великої програми спостереження, яку проводять китайські військові, як раніше повідомляла CNN. За словами офіційних осіб США, за останні роки флот повітряних куль здійснив щонайменше два десятки польотів щонайменше на п'ять континентів.