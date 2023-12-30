Події

08:02 30.12.2023

Китайська повітряна куля-шпигун використовувала американський інтернет-провайдер для комунікації про своє місцезнаходження

2 хв читати

За словами американського чиновника, спецслужби США виявили, що китайська повітряна куля-спостерігач, яка пролетіла над Сполученими Штатами на початку 2023 року, використовувала американський інтернет-провайдер для надсилання короткої періодичної передачі даних, пов'язаних із навігацією та місцезнаходженням, назад до Китаю, повідомляє CNN у п'ятницю.

За словами джерела, така комунікація була одним зі способів, за допомогою якого США змогли відстежувати її місце розташування і збирати інформацію про повітряну кулю під час її транзиту через Сполучені Штати.

CNN не змогла ідентифікувати інтернет-провайдера. CNN раніше повідомляв, що офіційні особи заявили, що повітряна куля була здатна зв'язуватися з Пекіном під час польоту через США.

За словами чиновника, мережеве з'єднання не використовували для передавання розвідданих назад до Китаю. Повітряна куля зберегла цю інформацію на майбутнє, включно із зображеннями та іншими даними, які США відтоді змогли вивчити після того, як збили її в лютому.

ФБР і директор Управління національної розвідки відмовилися від коментарів. CNN зв'язався з посольством Китаю у Вашингтоні.

Китай продовжує стверджувати, що це був метеозонд, який збився з курсу.

Водночас у США вважають, що шпигунська повітряна куля була частиною великої програми спостереження, яку проводять китайські військові, як раніше повідомляла CNN. За словами офіційних осіб США, за останні роки флот повітряних куль здійснив щонайменше два десятки польотів щонайменше на п'ять континентів.

 

 

 

Теги: #сша #китай #аеростат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 30.12.2023
Місія НАСА має намір "доторкнутися до Сонця"

Місія НАСА має намір "доторкнутися до Сонця"

07:23 30.12.2023
Армія США отримає на озброєння "баражуючі боєприпаси", більш відомі як дрони-камікадзе

Армія США отримає на озброєння "баражуючі боєприпаси", більш відомі як дрони-камікадзе

20:44 29.12.2023
США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

19:57 29.12.2023
Байден закликав Конгрес у 2024 році якнайшвидше схвалити додаткове фінансування України

Байден закликав Конгрес у 2024 році якнайшвидше схвалити додаткове фінансування України

10:24 29.12.2023
Пані посол США після атаки РФ: Україна потребує фінансування вже зараз

Пані посол США після атаки РФ: Україна потребує фінансування вже зараз

13:06 28.12.2023
Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

22:54 27.12.2023
США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

07:09 27.12.2023
Американська влада заборонила Apple продавати дві моделі Apple Watch у США

Американська влада заборонила Apple продавати дві моделі Apple Watch у США

06:54 26.12.2023
США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

07:41 24.12.2023
Bayer виграв процес за позовом щодо гербіциду Roundup

Bayer виграв процес за позовом щодо гербіциду Roundup

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чорному морі чергують вісім бойових кораблів ЧФ РФ, із них три носії "Калібрів"

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні ввечері

Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

ОСТАННЄ

Війська РФ за добу завдали 196 ударів по населених пунктах Запорізької області

Через обстріли в Херсоні поранено троє людей

У Чорному морі чергують вісім бойових кораблів ЧФ РФ, із них три носії "Калібрів"

У Херсонській області за добу було понад 108 обстрілів, п'ятеро людей дістали поранення

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

За добу було 56 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 29 атак поблизу Авдіївки

Війська РФ за добу завдали 150 ракетних і 74 авіаудари

За добу авіація Сил оборони атакувала десять районів скупчення сил противника

Поточний стан виробництва не дасть змоги РФ завдавати регулярних ракетних ударів, однак, може завдавати ударів безпілотниками

30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА