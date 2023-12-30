Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів, 16 танків, 20 бронемашин, 17 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 15 безпілотників, 88 крилатих ракет, 35 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 358270 (+750) осіб, танків - 5969 (+16) од, бойових броньованих машин - 11053 (+20) од, артилерійських систем - 8434 (+17) од, РСЗВ - 939 (+1) од, засоби ППО - 621 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15), крилаті ракети - 1708 (+88), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 11244 (+29) од, спеціальна техніка - 1260 (+6)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.