Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів, 16 танків, 20 бронемашин, 17 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 15 безпілотників, 88 крилатих ракет, 35 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 358270 (+750) осіб, танків - 5969 (+16) од, бойових броньованих машин - 11053 (+20) од, артилерійських систем - 8434 (+17) од, РСЗВ - 939 (+1) од, засоби ППО - 621 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15), крилаті ракети - 1708 (+88), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 11244 (+29) од, спеціальна техніка - 1260 (+6)", - зазначається в повідомленні.
Дані уточнюються.