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02:06 30.12.2023

Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН: Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати миру.

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Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН: Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати миру.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Рада Безпеки ООН у п'ятницю закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на країну-агресора, зазначивши, що російський повітряний терор є небезпечною загрозою не тільки для України, а й для сусідніх країн.

“З огляду на повідомлення про вторгнення російської ракети в повітряний простір Польщі під час російського удару, ми ще раз наголошуємо, що російський повітряний терор є небезпечною загрозою не тільки для України, а й для сусідніх країн. Єдиний спосіб запобігти його побічному ефекту – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого зміцнення нашого оборонного потенціалу ”, - закликав Кислиця.

За даними, оприлюдненими нашими Повітряними Силами тиждень тому, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила 7400 ракет і 3700 ударних безпілотників з різних цілей на всій території України. Тепер цифри потрібно оновити. На жаль, це не останнє повідомлення, оскільки Росія продовжуватиме повітряний терор доти, доки вона зможе це робити ”, - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у п'ятницю ввечері.

Також він зазначив, що поки РФ має ресурси, "вона продовжуватимуть атакувати Україну, архітектуру глобальної безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН. Є тільки одне рішення – Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати миру" .

У відповідь на заяви представника РФ в ООН про те, що РФ атакує лише військові цілі, Кислиця заявив "достатньо поглянути на список цілей, які були так "сміливо" знищені Росією вчора ввечері. Пологове відділення, навчальні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, торгово-складські приміщення, автостоянка.

"Мені нема чого сказати російському представнику тут, у цій залі. Як і його московське начальство, він людина з ампутованою совістю та вихолощеною гідністю. У всі часи всі агресори розуміли мову сили лише у відповідь на свої злочини. Все інше слід сприймати лише як слабкість і заохочення до подальшої агресії. Історія зробила нам багато важливих уроків. Як відомо, той, хто не пам'ятає минулого, приречений на його повторення. Я вірю, що з Організацією Об'єднаних Націй цього не станеться", - сказав посол.

Теги: #рф #україна #радбез_оон #кислиця

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