Події

22:54 29.12.2023

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

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МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша і вручив йому ноту, в якій МЗС вимагає пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням повітряного простору Республіки Польща російською крилатою ракетою, повідомляється в заяві МЗС.

"Ввечері (29 грудня ІФ-У) заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах РФ Андрія Ордаша і вручив йому ноту, в якій МЗС вимагає пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і зажадав негайного діяльності", - йдеться у заяві.

Теги: #рф #нота #польща #мзс_польщі

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