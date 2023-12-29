МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша і вручив йому ноту, в якій МЗС вимагає пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням повітряного простору Республіки Польща російською крилатою ракетою, повідомляється в заяві МЗС.

"Ввечері (29 грудня ІФ-У) заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах РФ Андрія Ордаша і вручив йому ноту, в якій МЗС вимагає пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і зажадав негайного діяльності", - йдеться у заяві.