Події

21:52 29.12.2023

Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні ввечері

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Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні ввечері

Екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв і руйнувань цивільної інфраструктури, відбудеться сьогодні, 29 грудня, о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом), повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Зустріч #UNSC , запрошена Україною разом із понад 30 державами-членами ООН після останніх жахливих нападів Росії на Україну, відбудеться о 16:00 за східним часом / 23:00 за українським часом", - написав Кислиця в мережі Х (Твіттер) у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #оон #україна #рб

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