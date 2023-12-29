Оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку

Правоохоронці повідомили про підозру Євгену Черняку - засновнику лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" та однойменного бренду, голові алкогольного холдингу Global Spirits. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгена Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

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