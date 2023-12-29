Події

16:46 29.12.2023

Кількість постраждалих від ракетного обстрілу у Львові зросла до 30 осіб - ДСНС

1 хв читати
Кількість постраждалих від ракетного обстрілу у Львові зросла до 30 осіб - ДСНС

До 30 осіб зросла кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу житлового кварталу у Львові, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області. Раніше рятувальники повідомляли про 24 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу одна людина загинула - відомий баскетболіст і тренер Віктор Кобзистий.

За даними міської ради, одній із потерпілих, у якої діагностували перелом руки, зробили операцію.

Уранці війська РФ обстріляли Львів. Одна з ракет упала на подвір'я між кількома житловими будинками та двома школами й дитячим садком. Пошкодження зафіксовано в більше ніж 15 будинках - у них вибито шибки та двері.

Влада Львова виділила 35 млн грн для ліквідації наслідків ракетного удару.

Теги: #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 29.12.2023
Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

08:38 29.12.2023
У Львові приліт у житловий будинок, є постраждалі - Козицький

У Львові приліт у житловий будинок, є постраждалі - Козицький

06:46 29.12.2023
Унаслідок атаки безпілотників у Львові загоряння на об'єкті критичної інфраструктури

Унаслідок атаки безпілотників у Львові загоряння на об'єкті критичної інфраструктури

05:23 29.12.2023
У Львові зафіксували два прильоти - Садовий

У Львові зафіксували два прильоти - Садовий

08:45 24.12.2023
У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

00:10 24.12.2023
З-під завалів будинку у Львові витягли третє тіло

З-під завалів будинку у Львові витягли третє тіло

23:54 23.12.2023
Із-під завалів будинку у Львові витягли тіло чоловіка

Із-під завалів будинку у Львові витягли тіло чоловіка

23:04 23.12.2023
З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

21:58 23.12.2023
У Львові стався вибух у житловому будинку

У Львові стався вибух у житловому будинку

17:32 04.12.2023
У Львові розпочалися будівельні роботи зі спорудження соціального житла для переселенців - представництво ЄС

У Львові розпочалися будівельні роботи зі спорудження соціального житла для переселенців - представництво ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

У Києві знайдено тіло шостого загиблого внаслідок ракетної атаки - ДСНС

У Києві знайдено п’ятого загиблого внаслідок ракетної атаки, постраждалих уже 30

В Одесі вже 4 загиблих від російського ракетного удару - ОВА

У Києві знайдено четвертого загиблого внаслідок ракетної атаки

ОСТАННЄ

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

Програма "єОселя" має активізуватися для помітного ефекту на первинний ринок житла - девелопери

У Києві знайдено тіло шостого загиблого внаслідок ракетної атаки - ДСНС

Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 6 осіб, пошкоджено 12 будинків - Черкаська ОВА

Затримано бізнесмена зі Львова - постачальника Міноборони, який намагався за $500 тис. підкупити одного з керівників ДБР

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

У Києві знайдено п’ятого загиблого внаслідок ракетної атаки, постраждалих уже 30

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до семи - обладміністрація

В Одесі вже 4 загиблих від російського ракетного удару - ОВА

Президент звільнив голову Тернопільської ОДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА