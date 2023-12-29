Кількість постраждалих від ракетного обстрілу у Львові зросла до 30 осіб - ДСНС

До 30 осіб зросла кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу житлового кварталу у Львові, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області. Раніше рятувальники повідомляли про 24 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу одна людина загинула - відомий баскетболіст і тренер Віктор Кобзистий.

За даними міської ради, одній із потерпілих, у якої діагностували перелом руки, зробили операцію.

Уранці війська РФ обстріляли Львів. Одна з ракет упала на подвір'я між кількома житловими будинками та двома школами й дитячим садком. Пошкодження зафіксовано в більше ніж 15 будинках - у них вибито шибки та двері.

Влада Львова виділила 35 млн грн для ліквідації наслідків ракетного удару.