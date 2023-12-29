Волонтери Червоного Хреста України працюють на ліквідації наслідків ракетної атаки РФ

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють на ліквідації наслідків російської ракетної атаки в українських містах.

"Київ. Два екіпажі загонів швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста та Київської області працювали на місці надзвичайної ситуації в столиці. Встановлено намет, де волонтери надають гарячі напої співробітникам ДСНС, які працюють на місці влучання, та допомагають усім, хто потребує підтримки", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

У Дніпрі в місцях, що постраждали від ракет і їхніх уламків, працювали 12 волонтерів ТЧХУ та чотири одиниці техніки.

"Першу допомогу надали п'ятьом особам з важкими пораненнями та 28 - з легкими. Також була надана перша психологічна допомога постраждалим", - зазначили в ТЧХУ.

12 волонтерів загонів швидкого реагування Червоного Хреста України також працюють на місці надзвичайної ситуації в Запоріжжі. Вони надають першу допомогу людям, допомагають фахівцям ДСНС. Першу допомогу надано сімом постраждалим.

Як повідомлялося, за інформацією Національної поліції наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок російського ракетного обстрілу України.