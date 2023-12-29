Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що повітряний простір Республіки Польща в п'ятницю вранці порушила російська ракета.

"Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі", - заявив начальник Генерального штабу на пресконференції після засідання Бюро національної безпеки, повідомляє польське RMF FM.

"Маємо національні та союзні радіолокаційні підтвердження цього", - додав він.