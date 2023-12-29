Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

Наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні вранці в п'ятницю, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей - 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають", - наведено слова генпрокурора в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

За словами Костіна, постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. "Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні… Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів. Російський режим вкотре доводить всьому світу свою злочинну природу", - зазначив генпрокурор.