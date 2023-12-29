Події

12:23 29.12.2023

У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

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У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

Непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни, повідомляють польські Збройні сили.

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні в Х.

 

Теги: #пво #польща

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