У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

Непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни, повідомляють польські Збройні сили.

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні в Х.