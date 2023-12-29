Події

10:56 29.12.2023

У Запоріжжі знайдено тіло другої загиблої після ракетної атаки - міськрада

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У Запоріжжі знайдено тіло другої загиблої після ракетної атаки - міськрада

Двоє людей загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На жаль, кількість жертв ранкової ракетної атаки збільшилася. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Куртєв у телеграмі.

Раніше він повідомляв про одну загиблу і десятьох постраждалих унаслідок російської ракетної атаки.

За словами секретаря міськради, обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках, двох навчальних закладах і в медичному закладі. Крім того, пошкоджень зазнали біля 20 гаражів, автозаправна станція та будівля готелю.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріли

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