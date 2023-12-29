Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 15 осіб - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі, постраждали 15 осіб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог влучив у житлові будинки мирних жителів. Унаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей - 6 і 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у важкому стані", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.