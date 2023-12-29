Події

10:21 29.12.2023

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 15 осіб - голова ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 15 осіб - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі, постраждали 15 осіб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог влучив у житлові будинки мирних жителів. Унаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей - 6 і 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у важкому стані", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.

 

Теги: #одеса #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 29.12.2023
Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

10:27 29.12.2023
У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

10:03 29.12.2023
Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

09:57 29.12.2023
Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

09:51 29.12.2023
На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

09:45 29.12.2023
Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

09:37 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

09:32 29.12.2023
Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

09:26 29.12.2023
У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

08:50 29.12.2023
У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

ОСТАННЄ

Пані посол США після атаки РФ: Україна потребує фінансування вже зараз

Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА

УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ДНІПРУ Є РУЙНУВАННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через ракетний обстріл у Києві госпіталізували сімох постраждалих, п'ятеро з них - у Шевченківському районі

У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО

Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

У Львові приліт у житловий будинок, є постраждалі - Козицький

У Києві п'ятеро постраждалих після ворожої атаки, пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - Кличко

В ОДНОМУ З ЛІЦЕЇВ ЛЬВОВА ПОЖЕЖА, ЙМОВІРНО, - ЧЕРЕЗ ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА