Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ворог завдав "потужного" удару по Україні, застосувавши різні засоби повітряної атаки.

"Ворог завдав масованого ракетного удару. Сьогодні це можна назвати масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, напевно "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі перебувають на наших радарах", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також повідомив про застосування ворогом "Шахедів", які летіли з південно-східного напрямку. Крім того, противник застосовував ракети Х-22, біля 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано.

"Потужного сьогодні ворог завдав удару. Є збиття, на жаль, є і постраждалі", - додав речник.