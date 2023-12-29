Події

09:32 29.12.2023

Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

1 хв читати
Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ворог завдав "потужного" удару по Україні, застосувавши різні засоби повітряної атаки.

"Ворог завдав масованого ракетного удару. Сьогодні це можна назвати масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, напевно "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі перебувають на наших радарах", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також повідомив про застосування ворогом "Шахедів", які летіли з південно-східного напрямку. Крім того, противник застосовував ракети Х-22, біля 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано.

"Потужного сьогодні ворог завдав удару. Є збиття, на жаль, є і постраждалі", - додав речник.

Теги: #війна #обстріли #пс_зсу #ігнат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 29.12.2023
Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

09:57 29.12.2023
Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

09:51 29.12.2023
На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

09:45 29.12.2023
Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

09:37 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

09:26 29.12.2023
У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

08:50 29.12.2023
У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

08:47 29.12.2023
Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

07:44 29.12.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

07:09 29.12.2023
Армія РФ вранці завдала, попередньо, ракетного удару по Конотопу, троє людей травмовано

Армія РФ вранці завдала, попередньо, ракетного удару по Конотопу, троє людей травмовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

ОСТАННЄ

Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА

УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ДНІПРУ Є РУЙНУВАННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через ракетний обстріл у Києві госпіталізували сімох постраждалих, п'ятеро з них - у Шевченківському районі

У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО

У Львові приліт у житловий будинок, є постраждалі - Козицький

У Києві п'ятеро постраждалих після ворожої атаки, пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - Кличко

В ОДНОМУ З ЛІЦЕЇВ ЛЬВОВА ПОЖЕЖА, ЙМОВІРНО, - ЧЕРЕЗ ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ - ОВА

ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ВЛУЧАННЯ В ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК У ЛЬВОВІ. Є ПОСТРАЖДАЛІ - ОВА

У Подільському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків, загорілася багатоповерхівка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА