Події

07:09 29.12.2023

Армія РФ вранці завдала, попередньо, ракетного удару по Конотопу, троє людей травмовано

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Армія РФ рано вранці завдала, попередньо, ракетного удару по Конотопу Сумської області, троє людей травмовано, пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні рано-вранці російські терористи вчинили черговий злочин проти мирного населення. Ворог завдав, попередньо, ракетного удару по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загоряння автомобіля", - повідомляють у телеграм-каналі ОВА.

На місці працюють усі необхідні служби.

Інформація уточнюється.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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