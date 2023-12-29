29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 674 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 674 RUSSIAN AGRESSION

29 грудня - Міжнародний день віолончелі.

В Україні - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил, в Ірландії - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять Святих немовлят, убитих у Віфлеємі, преподобного Маркелла.

День інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ

Із 2010 року в Україні 29 грудня відзначають День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ, запроваджений для підвищення престижу професії та як подяку за відданість і професіоналізм.

Міжнародний день віолончелі

29 грудня 1876 року в Каталонії народився відомий музикант-віолончеліст Пабло Казальс. Прихильники цього інструменту вважають, що саме його внесок у популяризацію віолончелі був найбільшим.

Пабло Казальс - не лише відомий музикант. Він також займався композиторською та громадською діяльністю. Музична кар'єра розпочалася ще в дитинстві. Коли хлопчикові ще навіть не виповнилося 4 роки, його батько почав навчати його грі на різних інструментах (фортепіано, флейта, скрипка). А ось віолончель з'явилася в його житті лише під час навчання в державній музичній школі (Барселона).

Активна гастрольна кар'єра музиканта почалася у 25 років. Найбільш відомі його роботи - виконання на віолончелі творів Баха.

Відомо, що перша віолончель була створена на початку XVI століття. Це віолончель, яку 1954 року виготовив видатний італійський майстер Андреа Аматі.

Ще цього дня:

1911 - Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами - 111 км/год;

1937 - Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву Ейре;

1940 - Лондон зазнав найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1964 - Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1989 - Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника і дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1991 - Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш;

1992 - Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 - Відкриття метрополітену в Дніпропетровську;

1999 - Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 - Почалася нова "газова війна" Росії проти України.

Церковне свято:

День пам'яті Вифлеємських немовлят

Вифлеємські немовлята - це хлопчики віком до двох років, яких наказав убити цар Ірод, коли дізнався про народження Ісуса Христа. За Євангелієм від Матвія, волхви побачили зірку, що означала прихід нового царя, і пішли шукати його в Юдеї. Ірод, який боявся втратити свій престол, попросив волхвів повідомити йому про місце, де перебуває немовля, щоб він міг вклонитися йому. Але волхви, попереджені Богом уві сні, не повернулися до Ірода, а пішли іншим шляхом. Тоді Ірод розлютився і наказав знищити всіх хлопчиків у Вифлеємі та околицях.

Іменини: Антон, Данило, Лев, Макар, Онисія, Ярина, Ірина, Марія.