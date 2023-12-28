Події

22:08 28.12.2023

Молдова приєднається до угоди про створення реєстру завданих Україні збитків унаслідок агресії РФ

1 хв читати
Молдова приєднається до угоди про створення реєстру завданих Україні збитків унаслідок агресії РФ

Парламент Молдови на засіданні 28 грудня у другому читанні проголосував за приєднання країни до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Росія завдала Україні, повідомляє видання NewsMaker.

"Наша мета - зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх", - ідеться в заяві парламенту.

У заяві також підкреслюється, що неприєднання Молдови до угоди "негативно впливає на образ і зовнішню політику країни".

Зазначається, що зараз Молдова - асоційований член реєстру збитків. Щоб стати повноправним учасником, країна повинна буде заплатити щорічний внесок від €25 тис. до €30 тис.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що реєстр заподіяної Росією шкоди почне діяти в першому кварталі 2024 року. За його словами, у створенні реєстру збитків беруть участь 43 країни і Євросоюз.

Теги: #молдова #україна #реєстр #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 28.12.2023
Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

13:06 28.12.2023
Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

04:12 28.12.2023
Помер екс-голова Єврокомісії Жан Делор

Помер екс-голова Єврокомісії Жан Делор

03:45 28.12.2023
Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

00:37 28.12.2023
Камишін про виробництво систем РЕБ: вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони України

Камишін про виробництво систем РЕБ: вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони України

23:43 27.12.2023
Камишін: ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, підводні дрони у роботі

Камишін: ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, підводні дрони у роботі

23:29 27.12.2023
Камишін: питання з ремонтом танків на сьогоднішній день вирішено

Камишін: питання з ремонтом танків на сьогоднішній день вирішено

23:19 27.12.2023
Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

23:14 27.12.2023
Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

22:54 27.12.2023
США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: дві людини загинули, троє поранені - ОВА

Жителі Миргорода чули звук вибуху під час повітряної тривоги

Просідання будівлі дитсадка в Шевченківському районі Києва може бути пов'язане з порушеннями під час будівництва укриття - прокуратура

ОСТАННЄ

В АРМА передані активи російських олігархів на 11,5 млрд грн

У Херсонській та Миколаївській області знищено три російські розвідувальні дрони

Зеленський провів селектор щодо внутрішньої ситуації та фронту

Зеленський обговорив Формулу миру з Папою Римським Франциском

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри

Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА