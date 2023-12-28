Молдова приєднається до угоди про створення реєстру завданих Україні збитків унаслідок агресії РФ

Парламент Молдови на засіданні 28 грудня у другому читанні проголосував за приєднання країни до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Росія завдала Україні, повідомляє видання NewsMaker.

"Наша мета - зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх", - ідеться в заяві парламенту.

У заяві також підкреслюється, що неприєднання Молдови до угоди "негативно впливає на образ і зовнішню політику країни".

Зазначається, що зараз Молдова - асоційований член реєстру збитків. Щоб стати повноправним учасником, країна повинна буде заплатити щорічний внесок від €25 тис. до €30 тис.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що реєстр заподіяної Росією шкоди почне діяти в першому кварталі 2024 року. За його словами, у створенні реєстру збитків беруть участь 43 країни і Євросоюз.