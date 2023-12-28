Події

20:30 28.12.2023

Зеленський провів селектор щодо внутрішньої ситуації та фронту

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Зеленський провів селектор щодо внутрішньої ситуації та фронту

Під час селекторної наради в четвер у президента обговорювали "внутрішню ситуацію, ліквідацію наслідків російських ударів, зокрема Херсон і Херсонщину, Запорізьку область та інші регіони".

"Є хороші й результати в захисті від колаборантів та навідників, у протидії злочинності. Робота нашого експортного коридору - у Чорному морі вже більше 12 млн тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень. І це відчувається на рівні всієї нашої економіки", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер.

"Звичайно, були сьогодні й доповіді щодо фронту - Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине зима повномасштабної війни і що будемо очікувати наступного року", - сказав він.

За словами президента, "збільшення власних сил України та збереження консолідації світу - це наше завдання. Завдання всієї держави і кожного, хто працює заради неї".

Теги: #президент #нарада

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