Події

20:13 28.12.2023

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

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Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

Військові Ізраїлю в четвер обшукали на Західному березі річки Йордан офіси організацій, що займаються обміном валюти та грошовими переказами, за підозрою в наданні фінансової підтримки угрупованню ХАМАС, повідомляють західні ЗМІ.

"Під час операції вдалося відшукати гроші, призначені для терористів. Також конфіскували фінансові кошти на суму в десятки мільйонів шекелів, сейфи, документи, системи реєстрації даних і телефони", - йшлося в заяві військових.

У рейді взяли участь поліція і співробітники служби внутрішньої безпеки Ізраїлю "Шин-Бет". Ізраїльтяни затримали 21 людину в Рамаллі, Дженіні, Тулькармі та Хевроні.

Також у четвер у центрі Рамалли сталися сутички між ізраїльськими солдатами та палестинцями, одна людина загинула, ще 14 дістали поранень. Подібні інциденти відбувалися і в інших місцях. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що військовослужбовці відкривали вогонь після того, як їх почали закидати вибуховими пристроями, пляшками з запальною сумішшю і камінням. У Дженіні проти озброєних палестинців, які напали на солдатів, довелося задіяти бойовий літак.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Гази, вчинило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС. З 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня.

Теги: #хамас #ізраїль #рейд #фінансування

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