Події

14:42 28.12.2023

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

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Аграрні міністри України та Молдови Микола Сольський і Володимир Боля під час онлайн-зустрічі в четвер обговорили питання формування електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською е-чергою, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

На думку обох сторін, це дасть змогу уникнути скупчення вантажівок на території Молдови та сприятиме швидшому транзиту вантажів з України до Румунії.

Під час зустрічі за участю представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України досягнуто домовленості щодо співпраці технічних спеціалістів обох країн задля прискорення процесу такої синхронізації.

Теги: #молдова #україна #єчерга

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