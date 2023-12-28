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13:06 28.12.2023

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

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Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та американському народу за черговий пакет допомоги, зазначивши, що обсяг допомоги США за цей рік перевищив $24 млрд.

"Дякую президенту США Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений учора пакет військової допомоги в розмірі $250 млн. Додаткові ракети та компоненти протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування та інше обладнання покриють найнагальніші потреби України", - написав президент України в соціальній мережі Х у четвер.

Як наголосив Зеленський, лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору й агресії не лише в Україні, а й у всьому світі.

"За цей рік США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад $24 млрд. "Петріоти", "Абрамси", бронетехніка, ЗРК ATACMS, DPICM, засоби ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування та інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про постачання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", - сказав президент України.

Водночас він наголосив: "Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у Сполучених Штатах, ми маємо й надалі відповідати на російську агресію, яка триває, найрішучішим і найсильнішим чином". 

Теги: #сша #україна

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