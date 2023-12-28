Події

10:53 28.12.2023

Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

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Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

Нещодавно російські окупанти просунулися на заході Запорізької області та повернули позиції, відвойовані ЗСУ під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того як українські війська відійшли на зиму на більш захищені позиції в районі Роботиного, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 грудня.

"Геолокаційні кадри, оприлюднені 14 і 27 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного)", - повідомляється у звіті, оприлюдненому в четвер.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю BBC, оприлюдненому 27 грудня, що керівництво РФ "хоче щонайменше повернути Авдіївку, але має амбітнішу мету - захопити всю Донецьку та Луганську області й повернути територію, втрачену російськими військами в Запорізькій області під час українського контрнаступу".

У ISW оцінюють, що захоплення ЗСУ прилеглих позицій у серпні 2023 року було тактично значущим, оскільки могло дати змогу українським військам почати діяти, водночас оминувши найщільніші мінні поля і наступні оборонні шари окупантів.

При цьому в інституті не вважають, що захоплення цих позицій російськими військами є особливо значущим наразі.

"Нещодавні російські успіхи в західній частині Запорізької області, однак, підтверджують оцінку ISW, що нинішня позиційна війна в Україні не є стабільною патовою ситуацією, оскільки поточний баланс може бути змінений у будь-який бік рішеннями, ухваленими на Заході або в Росії, й обмежені російські успіхи можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні", - наголошується в повідомленні.

Теги: #зведення #isw

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