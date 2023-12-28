Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

На таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість нанесення авіаударів, а також використання дронів-камікадзе, зафіксовано майже 100 випадків їх застосування, повідомляє речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Російські окупанти збільшили кількість авіаударів, також порівняно з попередньою добою вдвічі зросла кількість використання дронів-камікадзе, майже до сотні", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в четвер уранці.

Основні зусилля ворог зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках. Крім цього, окупанти продовжують активні піхотні атаки за підтримки дуже значної кількості бронетехніки.

Штупун повідомив, що за минулу добу на таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень, здійснив 985 артилерійських обстрілів.

Водночас близько 20 окупантів здалися в полон, також втрати ворога пораненими і вбитими становлять 488 осіб і 105 одиниць військової техніки, зокрема 18 танків, 28 бронемашин, 13 артилерійських систем, 23 БпЛА, 16 автомобілів, сім одиниць спецтехніки.