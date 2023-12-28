Події

09:49 28.12.2023

Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

1 хв читати
Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

На таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість нанесення авіаударів, а також використання дронів-камікадзе, зафіксовано майже 100 випадків їх застосування, повідомляє речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Російські окупанти збільшили кількість авіаударів, також порівняно з попередньою добою вдвічі зросла кількість використання дронів-камікадзе, майже до сотні", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в четвер уранці.

Основні зусилля ворог зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках. Крім цього, окупанти продовжують активні піхотні атаки за підтримки дуже значної кількості бронетехніки.

Штупун повідомив, що за минулу добу на таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень, здійснив 985 артилерійських обстрілів.

Водночас близько 20 окупантів здалися в полон, також втрати ворога пораненими і вбитими становлять 488 осіб і 105 одиниць військової техніки, зокрема 18 танків, 28 бронемашин, 13 артилерійських систем, 23 БпЛА, 16 автомобілів, сім одиниць спецтехніки.

Теги: #удари #таврійський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 26.12.2023
США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

10:11 17.12.2023
На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

03:25 08.12.2023
Окупанти завдали щонайменше 5 ударів по Харківщині

Окупанти завдали щонайменше 5 ударів по Харківщині

13:23 07.12.2023
Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

12:55 03.12.2023
Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

19:58 29.11.2023
Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

11:38 26.11.2023
Близько 30 військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня

Близько 30 військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня

09:42 13.11.2023
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження противника - Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження противника - Генштаб

20:14 02.11.2023
ЦАХАЛ завдає масованих авіаударів по Хезболлі після ракетного обстрілу північного Ізраїлю

ЦАХАЛ завдає масованих авіаударів по Хезболлі після ракетного обстрілу північного Ізраїлю

13:37 27.10.2023
Армія оборони Ізраїлю за ніч вразила 250 військових об'єктів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю за ніч вразила 250 військових об'єктів ХАМАСу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

ОСТАННЄ

Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

У Мінкультури мають намір внести традицію Щедрого вечора в Україні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

Уряд перерозподілив 1,74 млрд грн на закупівлю обладнання та підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України"

Ювенальні прокурори: 513 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих серед мирного населення немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА