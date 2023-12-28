Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 27 танків, 42 бронемашини, 15 артсистем, 32 БПЛА, 47 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 356 670 (+920) осіб, танків - 5940 (+27) од, бойових броньованих машин - 11015 (+42) од, артилерійських систем - 8391 (+15) од, РСЗВ - 935 (+1) од, засоби ППО - 617 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6503 (+32), крилаті ракети - 1620 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11180 (+40) од, спеціальна техніка - 1247 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.