Окупанти 20 разів обстріляли сім громад Сумської області

Війська РФ протягом середи 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середина-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у ️Білопільській громаді з території РФ здійснено обстріл з АГС (2 вибухи), мінометів (3 вибухи), артобстріл (12 вибухів) та обстріл із FPV дронів-камікадзе (3 вибухи) і кулемета.

У ️Великописарівській ворог бив із мінометів (17 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано обстріли з мінометів (17 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

У ️Хотинській 4 міни скинули росіяни на її територію.

У ️Зноб-Новгородській здійснено мінометні обстріли (12 вибухів).

В Есманській військові РФ обстрілювали з РСЗВ (2 вибухи).

У Середино-Будській був обстріл із АГС (10 вибухів).