Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

Після атаки на порт Феодосії, коли було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ", на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів, повідомляє портал Крим.Реалії.

Уточнюється, що колона вантажівок сформована у напрямку Керчі.

"З Феодосійського морського порту Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами. За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії Росія експортувала зерно з окупованих українських територій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з ТОТ на Кримський півострів. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.

Як повідомлялося, в результаті військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у ніч проти 26 грудня.