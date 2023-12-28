Події

03:45 28.12.2023

Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

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Після атаки на порт Феодосії, коли було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ", на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів, повідомляє портал Крим.Реалії.

Уточнюється, що колона вантажівок сформована у напрямку Керчі.

"З Феодосійського морського порту Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами. За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії Росія експортувала зерно з окупованих українських територій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з ТОТ на Кримський півострів. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.

Як повідомлялося, в результаті військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у ніч проти 26 грудня.

Теги: #рф #україна #феодосія #зерновози

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