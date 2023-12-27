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20:24 27.12.2023

Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

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Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

Уряд Польщі докладає зусиль до ефективного представлення інтересів польських перевізників і водіїв, що приведе до послаблення і, як наслідок, припинення блокади на польсько-українському кордоні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу на пресконференції після засідання уряду.

"Не думаю, що ми доб'ємося максимуму, якого вимагають польські перевізники-протестувальники, але, схоже, те, чого можна домогтися, дасть нам змогу розрядити емоції і, можливо, швидко зняти блокаду на кордоні. Я думаю, ми близькі до того, щоб повірити в те, що наші дії можуть принести результат - і дії в Києві, і переговори в Брюсселі", - наводить його слова polskieradio24.pl.

Туск також повідомив, що після засідання уряду відбулося засідання Комітету безпеки Ради міністрів, під час якого глава МЗС Радослав Сікорський відзвітував про свій візит до Києва.

"Це підтвердило те, що ми всі знаємо і відчуваємо, що ситуація на фронті складна", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що "загалом ситуація в Україні досить драматична з різних причин. Це потребує від нас великої активності, і у плані дипломатичної, і політичної підтримки, а також міцної співпраці в плані матеріальної допомоги Україні".

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали блокаду ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" 6 листопада, а 22 листопада до протесту долучилася організація Oszukana Wieś ("Ошукане село"), яка заблокувала ПП "Шегині-Медика". Поза блокадою залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Голова гміни Дорогуська розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення, що дозволило протестувальникам відновити блокаду 18 грудня.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року. Однак на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого, а нова блокада ПП "Дорогуськ-Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсована до березня включно. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади нового уряду під проводом Дональда Туска, однак, окрім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.

 

Теги: #блокада #польща #кордон

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