Події

13:19 27.12.2023

Жителя Києва засуджено до 15 років ув'язнення за передачу інформації ворогу

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Жителя Києва засуджено до 15 років ув'язнення за передачу інформації ворогу

Суд визнав винним у державній зраді й засудив до 15 років позбавлення волі жителя Києва, який передавав дані про військові об'єкти й військовослужбовців ЗСУ, інформують у Київській обласній прокуратурі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - ідеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в середу.

Прокурори в суді довели, що киянин добровільно погодився на пропозицію представника спецслужб РФ допомагати в проведенні підривної діяльності проти України.

"Чоловік залучив свого знайомого, який здійснював фото- і відеофіксацію військових об'єктів", - уточнюють у прокуратурі.

Відзнятий матеріал знайомий надсилав фігуранту, а той, своєю чергою, - ворожим спецслужбам, за що отримував грошову винагороду.

Засуджений житель Києва перебуває під вартою.

У повідомленні наголошується, що раніше суд визнав винним його спільника в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України), і призначив йому покарання - вісім років і один місяць позбавлення волі.

 

Теги: #прокуратура #київ #держзрада

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