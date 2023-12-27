У четвер в Україні збережеться переважно тепла погода без опадів, лише на північному сході країни очікується мокрий сніг

У четвер в Україні буде переважно без опадів, лише у східних і Сумській областях уночі невеликий мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни 4-9° тепла.

Прогноз погоди у Києві на 28 грудня - без опадів, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 грудня найвища температура вдень була 8,4° у 1998, 2011 рр., найнижча вночі -24,8° у 1885 р.

У п'ятницю, 29 грудня, синоптики також прогнозують суху погоду, лише вночі в північно-східних областях слабкий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 12°.

У столиці України 29 грудня буде без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.