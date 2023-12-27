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12:01 27.12.2023

Тарнавський: Будівництво фортифікаційних споруд посилилося, усе проводиться згідно з планом

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Тарнавський: Будівництво фортифікаційних споруд посилилося, усе проводиться згідно з планом

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд посилилося, але окупанти переважають у мінуванні ділянок на місцевості.

"Найголовніше в обороні – це окопи, бліндажі, укриття. Підходи до цих укриттів як для особового складу, так і для техніки. Скажу, що ці питання проводилися, проводяться, а за підтримки президента посилилися. Тому що посилили ресурси, які залучаються до відпрацювання, визначили конкретні рубежі, а також відповідальність посадових осіб – і військових, і цивільних. Тому все проводиться згідно з визначеним планом", - сказав генерал в інтерв'ю ВСС Україна.

Водночас він зазначив, що росіяни переважають у мінуванні ділянок на місцевості, але не переважають українські сили в будівництві укріплень.

"Ви знаєте, на тих оборонних рубежах, де перебуває наш солдат, я не скажу, що у росіян воно десь краще. Росіяни в чому переважають? Це мінування ділянок на місцевості. Там, де вони створили інженерні вузли загороджень. Ну і тими бетонними спорудженнями, які унеможливили швидке просування наших військовослужбовців. Але здебільшого - це ділянки мінування. Були створені багатошарові мінні поля, комплексні – як протитанкові, так і протипіхотні. Але ми теж, як мінімум, такі лінії оборонних рубежів виставляємо", - пояснив він.

 

Теги: #війна #зсу #фортифікації #тарнавський

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