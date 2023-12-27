Події

10:34 27.12.2023

Без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області - ОВА

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Без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області - ОВА

Через обстріли ворога без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Через учорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів", - написав Прокудін уранці в середу в телеграмі.

За його словами, "енергетики вже працюють", "визначають ступінь пошкодження, після - негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт".

"Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити світло", - підсумував Прокудін.

 

Теги: #енергетика #херсонська_область

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