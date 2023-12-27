Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів

Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 14 танків, 17 бронемашин, 10 артсистем, 2 засоби ППО, 13 безпілотників, 2 крилаті ракети, 1 корабель, 32 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 355750 (+790) осіб, танків - 5913 (+14) од, бойових броньованих машин - 10973 (+17) од, артилерійських систем - 8376 (+10) од, РСЗВ - 934 (+0) од, засоби ППО - 616 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13), крилаті ракети - 1620 (+2), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 11140 (+31) од, спеціальна техніка - 1240 (+1)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюють.