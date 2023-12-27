Події

08:15 27.12.2023

Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів

Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 14 танків, 17 бронемашин, 10 артсистем, 2 засоби ППО, 13 безпілотників, 2 крилаті ракети, 1 корабель, 32 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 355750 (+790) осіб, танків - 5913 (+14) од, бойових броньованих машин - 10973 (+17) од, артилерійських систем - 8376 (+10) од, РСЗВ - 934 (+0) од, засоби ППО - 616 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13), крилаті ракети - 1620 (+2), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 11140 (+31) од, спеціальна техніка - 1240 (+1)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 27.12.2023
Окупанти за добу завдали 8 ракетних і 60 авіаударів

Окупанти за добу завдали 8 ракетних і 60 авіаударів

07:48 27.12.2023
Українська авіація за добу атакувала 17 районів скупчення сил і 5 ЗРК противника

Українська авіація за добу атакувала 17 районів скупчення сил і 5 ЗРК противника

07:40 27.12.2023
Повітряні сили ЗС України знищили 32 із 46 ударних БПЛА

Повітряні сили ЗС України знищили 32 із 46 ударних БПЛА

19:53 26.12.2023
Генштаб ЗСУ: Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по живій силі і техніці ворога

Генштаб ЗСУ: Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по живій силі і техніці ворога

19:37 26.12.2023
Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 59 бойових зіткнень, 23 із них на авдіївському напрямку, 14 - на плацдармі лівобережжя Дніпра

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 59 бойових зіткнень, 23 із них на авдіївському напрямку, 14 - на плацдармі лівобережжя Дніпра

19:26 26.12.2023
Російські війська за добу завдали п'яти ракетних і 21 авіаційного удару

Російські війська за добу завдали п'яти ракетних і 21 авіаційного удару

10:29 26.12.2023
Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загибель 108 українських військових під Авдіївкою

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загибель 108 українських військових під Авдіївкою

08:08 26.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

07:27 26.12.2023
Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

07:19 26.12.2023
Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗС України знищили 32 із 46 ударних БПЛА

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

ОСТАННЄ

Пасажири з херсонського вокзалу безпечно дісталися Києва

На фронті за добу було 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 29 атак

27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

Єменські хусити взяли на себе відповідальність за напад на контейнеровоз у Червоному морі

"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір наростити інвестиції в 2024 році на 20% і виступає за держзамовлення, бронювання працівників та держдопомогу в логістиці

Окупанти за день 17 разів обстріляли чотири громади Сумської області

Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва

У Миколаєві готові до прийому евакуаційних автобусів із Херсона

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА