У Миколаєві готові до прийому евакуаційних автобусів із Херсона

Миколаївський вокзал і відповідні служби готові до прийому автобусів з евакуйованими пасажирами з Херсона, повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Звʼязались із керівництвом нашого залізничного вокзалу. Запропонували допомогу. Усе, що потрібно, зробимо. Наразі звернулись до поліції та комендатури з проханням посилити патрулі на території вокзалу, щоб люди у разі потреби могли звернутись по допомогу. Правоохоронці чергуватимуть доти, доки всі пасажири не вирушать далі", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що "після стабілізації ситуації навколо вокзалу (у Херсоні - ІФ-У), пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну допомогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони - і ними повеземо понад 100 пасажирів у безпеку. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух".