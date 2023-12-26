Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

Ізраїльська авіація здійснила бомбардування таборів біженців у центральній частині Сектору Гази, продовжує бойові дії на півночі анклаву і в місті Хан-Юніс на півдні, повідомляє у вівторок Associated Press (AP).

За словами жителів центральної Гази, в ніч на вівторок Ізраїль застосовував авіацію та артилерію проти таборів біженців Нусейрат, Аль-Магазі, Бурейдж. Також ізраїльські військові вдень наказали жителям центральних районів Гази, включно з Бурейджем, евакуюватися до сусіднього міста Дейр-ель-Балах.

На півночі війська концентрують зусилля на кварталі міста Газа Дарадж-Туффа - його вважають одним з оплотів угруповання ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) намагається знищити тут до 70% інфраструктури угруповання, а решту залишити для майбутніх операцій меншої інтенсивності.

Минулої неділі МОЗ Гази повідомляло про загибель щонайменше 70 осіб у таборі Аль-Магазі, ХАМАС напередодні стверджувало, що ЦАХАЛ завдав у цій зоні 50 ударів, зокрема по табору Нусейрат.

Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПО) розкритикували авіаудари Ізраїлю по центральній частині Гази. "Ми вкрай сзанепокоєні безперервним бомбардуванням ізраїльськими військами центру Гази... Усі атаки мають відбуватися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права, включно з розрізненням цілей, пропорційністю, запобіжними заходами", - сказав на брифінгу представник УВКПО Сейф Маганго.

Він зазначив, що удари пошкодили під'їзні дороги до таборів біженців, що ускладнює підвезення необхідних вантажів, а переповнені лікарні та укриття працюють на межі можливостей.

Водночас у вівторок в анклаві знову зник телефонний зв'язок та інтернет.

У вівторок начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Га-Леві після відвідування анклаву сказав, що військові близькі до нейтралізації батальйонів ХАМАС на півночі, розширюють активність у центрі та на півдні Гази. При цьому він зазначив, що операція триватиме ще місяці.

"У війни є необхідні й непрості в досягненні цілі, вона йде в складному оточенні. Тому війна триватиме ще багато місяців... немає магічних рішень, легких шляхів у знищенні терористичної організації, окрім наполегливої та рішучої боротьби", - наводить The Times of Israel слова Га-Леві.

Га-Леві пообіцяв, що ЦАХАЛ добереться до керівників ХАМАС, навіть якщо на це підуть місяці.

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїлю доводиться вести боротьбу проти загроз одразу з кількох фронтів - у Газі та на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Іраку, Ємені та Ірані. Виступаючи на засіданні комісії Кнесету з питань закордонних справ і безпеки, Галлант наголосив, що без досягнення цілей війни населення не захоче повертатися до прикордонних із Газою та Ліваном районів, занепокоєння про свою безпеку виникне і в інших жителів Ізраїлю. Голова Юлій Едельштейн, у свою чергу, зазначив, що громадськості слід бути готовою до затяжної операції.

У вівторок тривав обмін ударами між ЦАХАЛ і рухом "Хезболла" в районі ізраїльсько-ліванського кордону. У ЦАХАЛ заявили, що запущена з Лівану протитанкова ракета поранила дев'ятьох солдатів, коли вони рятували пораненого мирного жителя, який потрапив під перехресний вогонь. Загалом, за даними AP, із 7 жовтня в Лівані загинули приблизно 150 осіб, включно з 17 мирними жителями, в Ізраїлі - щонайменше дев'ятеро солдатів і четверо цивільних осіб.

Крім того, напередодні іранська влада повідомила, що удар Ізраїлю по передмістю Дамаска призвів до загибелі високопоставленого військового радника іранського Корпусу Вартових Ісламської революції Сеєда Разі Мусаві. Потім у вівторок сирійські збройні сили повідомили, що перехопили вісім БПЛА, запущених терористами, по армійських позиціях і містах у провінціях Алеппо та Ідліб.

Кількість жертв у Секторі Гази, за оновленими даними палестинського МОЗ, сягнула 20 тис. 915 осіб. Із 7 жовтня поранення дістали 54 тис. 918 осіб.

7 жовтня ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, іще 240 осіб були взяті в заручники. У відповідь ЦАХАЛ розпочав військову операцію проти ХАМАС. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження і бойові дії поновилися 1 грудня. Із 20 жовтня ЦАХАЛ веде сухопутний наступ у Газі, за твердженнями ізраїльської влади, під час нього загинув 161 військовослужбовець.

Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку і Сирії. Єменські заколотники-хусити, зі свого боку, стали обстрілювати судна в Червоному морі.