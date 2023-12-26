ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів
Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) долучилося до реалізації проєкту Міністерства соціальної політики щодо впровадження послуги соціальної адаптації для ветеранів та членів їхніх сімей.
"Ця послуга складатиметься з двох етапів: програма соціального відновлення в санаторному чи рекреаційному закладі; соціальний супровід у громаді... Український Червоний Хрест розробляє стандарт першого етапу проєкту - проведення заходів програми соціального відновлення в рекреаційних закладах", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у вівторок.
Зокрема, ТЧХУ розробило програму підготовки мультидисциплінарної команди (фахівці із соціальної роботи, психологи), яка й реалізовуватиме проєкт. Мультидисциплінарна команда, волонтери та працівники ТЧХУ, працівники Вінницького обласного центру соціальних служб у грудні у Вінниці провели перший пілотний тренінг, на якому доопрацювали програму соціального відновлення.
У 2024 році ТЧХУ спільно з Міністерством соціальної політики курируватиме програми підготовки фахівців, виїзних сесій ветеранів із сім'ями, а також проведе чотири пілотні виїзди.