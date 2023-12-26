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17:43 26.12.2023

Глава МВС: За тиждень кампанії з відбору ДНК в українців у Польщі та Німеччині отримано 164 зразки для пошуку зниклих

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Глава МВС: За тиждень кампанії з відбору ДНК в українців у Польщі та Німеччині отримано 164 зразки для пошуку зниклих

За тиждень кампанії з відбору зразків ДНК в українців, які виїхали до Польщі та Німеччини, відібрано 164 біологічні зразки для пошуку та ідентифікації зниклих за особливих обставин, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Минулого місяця я анонсував старт кампанії з відбору зразків ДНК в українців за кордоном. Біологічний матеріал використовується для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин. Розпочали з Польщі та Німеччини", - написав глава МВС у вівторок у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за тиждень роботи (з 28 листопада до 5 грудня) фахівці Міжнародної комісії зі зниклих безвісти відібрали 164 біологічні зразки та передали їх слідчим Нацполіції.

"Наразі експертні дослідження тривають. Результати матимемо орієнтовно за місяць", - додав міністр.

За його словами, такий досвід співпраці показав свою ефективність. "Тож ми будемо продовжувати цей процес та вже напрацьовуємо нові графіки відбору ДНК-матеріалу в українців, які вимушено перебувають за кордоном", - зазначив Клименко.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/593

Теги: #клименко #мвс #зниклі_безвісти

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