Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Генеральний штаб і Міноборони погодилися на демобілізацію військових через 36 місяців, сподіваючись, що не буде загострення на фронті й буде ким замінити.

"Разом із Міноборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті. І друге, найголовніше – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось уже уряд, який узявся реалізовувати закон, я думаю, він чітко розуміє, які в нашої держави можливості", - сказав він на пресконференції у вівторок.

Залужний висловив сподівання, що через 36 місяців "ми впораємося із завданням" для того, щоб замінити людей, які в надскладних умовах виконують свою роботу із захисту країни.

"Моя позиція дуже-дуже проста. Я не втомлюся нагадувати про те, що йде війна. Війна, яка розвивається за своїми законами. І все, що відбувається на війні, залежить, найголовніше, від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті в надскладних, дуже складних умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо тут спокійно з вами спілкуватися. І, звісно, мені хотілося б, щоб люди, які йдуть до війська і які вже служать на війні, чітко розуміли, скільки вони будуть воювати", - сказав він.

Також головком погодився, що після того, як військові будуть демобілізовані, їм потрібен час, щоб відпочити.

"Звісно, я за те, щоб це все відбулося. Але знову наголошу: це та норма, яка, скажімо так, не зовсім реальна в тих умовах, що ми перебуваємо. Але нам доводиться сподіватися на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і ми зможемо зробити заміну людей", - наголосив Залужний.

25 грудня уряд вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Серед пропонованих урядом змін - звільнення зі служби у зв'язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу).