Події

17:24 26.12.2023

Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

2 хв читати
Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

 Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Генеральний штаб і Міноборони погодилися на демобілізацію військових через 36 місяців, сподіваючись, що не буде загострення на фронті й буде ким замінити.

"Разом із Міноборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті. І друге, найголовніше – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось уже уряд, який узявся реалізовувати закон, я думаю, він чітко розуміє, які в нашої держави можливості", - сказав він на пресконференції у вівторок.

Залужний висловив сподівання, що через 36 місяців "ми впораємося із завданням" для того, щоб замінити людей, які в надскладних умовах виконують свою роботу із захисту країни.

"Моя позиція дуже-дуже проста. Я не втомлюся нагадувати про те, що йде війна. Війна, яка розвивається за своїми законами. І все, що відбувається на війні, залежить, найголовніше, від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті в надскладних, дуже складних умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо тут спокійно з вами спілкуватися. І, звісно, мені хотілося б, щоб люди, які йдуть до війська і які вже служать на війні, чітко розуміли, скільки вони будуть воювати", - сказав він.

Також головком погодився, що після того, як військові будуть демобілізовані, їм потрібен час, щоб відпочити.

"Звісно, я за те, щоб це все відбулося. Але знову наголошу: це та норма, яка, скажімо так, не зовсім реальна в тих умовах, що ми перебуваємо. Але нам доводиться сподіватися на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і ми зможемо зробити заміну людей", - наголосив Залужний.

25 грудня уряд вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Серед пропонованих урядом змін - звільнення зі служби у зв'язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу).

Теги: #демобілізація #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 26.12.2023
Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

18:00 26.12.2023
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

17:39 26.12.2023
Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

16:05 26.12.2023
Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

15:28 26.12.2023
Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

15:26 26.12.2023
Залужний: Ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві - придатний до військової служби або не придатний до військової служби

Залужний: Ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві - придатний до військової служби або не придатний до військової служби

14:49 26.12.2023
Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

17:45 24.12.2023
Залужний привітав із Різдвом: Це велике свято віри в перемогу світла над темрявою і добра над злом

Залужний привітав із Різдвом: Це велике свято віри в перемогу світла над темрявою і добра над злом

15:47 22.12.2023
Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

20:08 19.12.2023
Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Глава МВС: За тиждень кампанії з відбору ДНК в українців у Польщі та Німеччині отримано 164 зразки для пошуку зниклих

Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

Традицію "Щедрого вечора в Україні" внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

У Дніпровському районі знищено дві ворожі авіаракети Х-59 - ПК "Схід"

Росіяни обстріляли центральний район Херсона

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд - Єленський

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в присутності дітей

Унаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області у вівторок загинули дві людини - голова ОВА

Сили оборони півдня: FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА