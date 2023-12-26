Події

14:51 26.12.2023

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд - Єленський

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Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд - Єленський

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що з початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд.

"Ми знаємо, що знищено повністю 100 храмів, а 500 або зруйновано, або на половину зруйновано, або пошкоджено", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Також за словами глави Держетнополітики, понад 30 священиків були закатовані або вбиті окупантами під час окупації територій.

Теги: #війна #храми #єленський

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