Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд - Єленський

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що з початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд.

"Ми знаємо, що знищено повністю 100 храмів, а 500 або зруйновано, або на половину зруйновано, або пошкоджено", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Також за словами глави Держетнополітики, понад 30 священиків були закатовані або вбиті окупантами під час окупації територій.