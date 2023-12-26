Події

14:49 26.12.2023

ЗАЛУЖНИЙ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 400-500 ТИСЯЧ ОСІБ: ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ НЕ ДАВАЛО ЗАПИТУ З КОНКРЕТНИМИ ЦИФРАМИ

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ЗАЛУЖНИЙ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 400-500 ТИСЯЧ ОСІБ: ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ НЕ ДАВАЛО ЗАПИТУ З КОНКРЕТНИМИ ЦИФРАМИ

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