ЗАЛУЖНИЙ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 400-500 ТИСЯЧ ОСІБ: ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ НЕ ДАВАЛО ЗАПИТУ З КОНКРЕТНИМИ ЦИФРАМИ
ЗАЛУЖНИЙ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 400-500 ТИСЯЧ ОСІБ: ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ НЕ ДАВАЛО ЗАПИТУ З КОНКРЕТНИМИ ЦИФРАМИ
ЗАЛУЖНИЙ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 400-500 ТИСЯЧ ОСІБ: ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ НЕ ДАВАЛО ЗАПИТУ З КОНКРЕТНИМИ ЦИФРАМИ
Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб
Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва
Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб
СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині
Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва
Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування
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