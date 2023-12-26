Події

12:27 26.12.2023

У Київській області рятувальники ліквідували загоряння у двох церквах - ДСНС

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У понеділок виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в с. Храпачі Білоцерківського району, а також у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району Київської області, рятувальники ліквідували обидва загоряння, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року. Впродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв. м", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Також у понеділок рятувальники загасили загоряння на площі 2 кв. м у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району.

Теги: #дснс #пожежі

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