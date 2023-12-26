РФ продовжує спроби створювати окремі військові сили на окупованих територіях України - ISW

Росія, судячи з усього, продовжує спроби створити в Україні окремі від своїх фронтових частин військові окупаційні сили, використовуючи для цього нещодавно сформовані підрозділи Росгвардії, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 24 грудня, що російське командування завершило розгортання трьох новостворених полків 116 бригади спеціального призначення Росгвардії - 900, 901 і 902 полків спеціального призначення - в окупованій Донецькій області. Машовець заявив, що російське командування розмістило 116 бригаду спеціального призначення в Чистяковому (70 км на схід від Донецька); 900 полк спеціального призначення - у Мелекіному (22 км на південний захід від Маріуполя); 901 полк спеціального призначення - у Сніжному (80 км на схід від Донецька); 902 полк спеціального призначення - за сім кілометрів на північ від Чистякового", - зазначено у звіті, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня.

Очікується, що 116 бригада спеціального призначення виконуватиме "стабілізаційні функції" на окупованій території України на "постійній основі".

Російські місцеві ЗМІ повідомили, що Росгвардія почала формувати 116 бригаду спеціального призначення спеціально для служби в окупованій Донецькій області на початку вересня 2023 року. Пізніше, наприкінці жовтня, ISW зазначила, що 116 бригада спеціального призначення отримала російський танк Т-80БВ, який бойовики групи "Вагнера" використовували під час збройного повстання в червні 2023 року.

"Короткі терміни і місця дислокації нових полків Росгвардії вказують на те, що Кремль активно намагається використовувати ці сили для зміцнення російського контролю над окупованими тиловими територіями", - наголошують аналітики.

Зазначається, що в рамках розгортання 116 бригади спеціального призначення Росгвардія, ймовірно, перекинула з Росії в окуповану частину України до 6 000 військовослужбовців, збільшивши чисельність особового складу Росгвардії в окупованій частині України до 34 300 осіб.

"Незважаючи на те, що ISW не може провести незалежну перевірку даних Машовця щодо чисельності особового складу Росгвардії в окупованій частині України, нещодавні зусилля Росії з легалізації доступу Росгвардії до набору добровольців, дозвіл Кремля на надання Росгвардії важкої військової техніки та базування 116 бригади спеціального призначення в окупованій Донецькій області є ознаками того, що Росія намагається розширити сили Росгвардії та створити окремі військові окупаційні сили. Москва, ймовірно, намагається набрати і розгорнути військові окупаційні сили, щоб ще більше ускладнити контрнаступ України, встановити постійний контроль над окупованими територіями і придушити партизанську активність, не затримуючи фронтові війська на окупаційній службі на невизначений термін", - зазначається у звіті.