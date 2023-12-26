Події

08:58 26.12.2023

РФ вивела бойові кораблі з Чорного та Азовського морів

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РФ вивела бойові кораблі з Чорного та Азовського морів

Флот РФ вивів бойові кораблі з Чорного та Азовського морів, на чергуванні залишили два кораблі-ракетоносії в Середземному морі, повідомляють Військово-морські сили ЗС України у вівторок уранці.

"Станом на 08:00 26.12.2023 у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 6 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС ЗСУ також інформують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #вмс_зс #кораблі_рф

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