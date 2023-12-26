Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, постраждав мирний мешканець
Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського району. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Крім того, за його словами, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська близько 10:00 було пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди, внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані близько 11:30 було пошкоджено приватний будинок. У ніч на вівторок, близько 02:30, окупанти завдали удару по с. Подоли, було пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.